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Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром

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Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516025
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х9
Вес, г.
800

Описание товара Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром

Съемная защитная решетка. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Ионизация.

Отзывы о товаре Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность
2200
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Съемная защитная решетка. Шарнирное крепление шнура. Петля для подвешивания. Ионизация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Starwind SHD 6063 2200Вт черный/хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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