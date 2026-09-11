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Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21

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Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 1
Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 2
Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 3
Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 4
Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
  • Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 1
  • Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 2
  • Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 3
  • Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 4
  • Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513943
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Характеристики

Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21

Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.

Отзывы о товаре Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21




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Характеристики
Бренд
DF
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
ZTE Blade A3 2020
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Качественная защита при легком использовании смартфона. Чехол изготавливается из высококачественного материала, что гарантирует длительный срок службы и хорошую устойчивость к износу. Обладает амортизационными свойствами, что позволит сохранить телефон при несильных падениях. Простая установка и снятие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол DF для ZTE Blade A3 2020 zCase-21 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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