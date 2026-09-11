Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512733
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
2
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10/100/1000 Base-T
Габаритные размеры, мм
88х70х25
Разъёмы/Порты
2 х 10/100/1000 Base-T
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
150
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)
PoE Удлинитель/Коммутатор Gigabit Ethernet на 3 RJ45 порта. Порты: 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой BT PoE (до 90W), 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (до 30W), 1 x GE (10/100/1000 Base-T) Uplink с поддержкой питания по PoE (Входная мощность до 90W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная выходная мощность PoE до 85W. Питание: через порт Uplink (до 90W) или разъем DC12-57V для передачи данных или DC42-57V для передачи данных + PoE. Блок питания в комплект не входит.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
2
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10/100/1000 Base-T
Габаритные размеры, мм
88х70х25
Разъёмы/Порты
2 х 10/100/1000 Base-T
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
PoE Удлинитель/Коммутатор Gigabit Ethernet на 3 RJ45 порта. Порты: 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой BT PoE (до 90W), 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (до 30W), 1 x GE (10/100/1000 Base-T) Uplink с поддержкой питания по PoE (Входная мощность до 90W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная выходная мощность PoE до 85W. Питание: через порт Uplink (до 90W) или разъем DC12-57V для передачи данных или DC42-57V для передачи данных + PoE. Блок питания в комплект не входит.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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