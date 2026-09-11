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Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)

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Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512733
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
2
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10/100/1000 Base-T
Габаритные размеры, мм
88х70х25
Разъёмы/Порты
2 х 10/100/1000 Base-T
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
150

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)

PoE Удлинитель/Коммутатор Gigabit Ethernet на 3 RJ45 порта. Порты: 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой BT PoE (до 90W), 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (до 30W), 1 x GE (10/100/1000 Base-T) Uplink с поддержкой питания по PoE (Входная мощность до 90W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная выходная мощность PoE до 85W. Питание: через порт Uplink (до 90W) или разъем DC12-57V для передачи данных или DC42-57V для передачи данных + PoE. Блок питания в комплект не входит.

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-8030/D(90W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
2
Поддержка стандартов
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Порты
10/100/1000 Base-T
Габаритные размеры, мм
88х70х25
Разъёмы/Порты
2 х 10/100/1000 Base-T
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
PoE Удлинитель/Коммутатор Gigabit Ethernet на 3 RJ45 порта. Порты: 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой BT PoE (до 90W), 1 х GE (10/100/1000 Base-T) с поддержкой PoE (до 30W), 1 x GE (10/100/1000 Base-T) Uplink с поддержкой питания по PoE (Входная мощность до 90W). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt. Автоматическое определение PoE устройств. Суммарная выходная мощность PoE до 85W. Питание: через порт Uplink (до 90W) или разъем DC12-57V для передачи данных или DC42-57V для передачи данных + PoE. Блок питания в комплект не входит.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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