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Коммутатор Osnovo SW-21000(120W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)

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Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505174
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
210х150х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, кг.
1.15

Описание товара Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)

PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 RJ45 портов. Порты: 8 x FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 2 x FE (10/100 Base-T). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт — до 30W. Суммарная мощность PoE — до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10.+55 гр. С.

Отзывы о товаре Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
210х150х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
Описание
PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 RJ45 портов. Порты: 8 x FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 2 x FE (10/100 Base-T). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт — до 30W. Суммарная мощность PoE — до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10.+55 гр. С.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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