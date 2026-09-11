Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
210х150х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х7
Вес, кг.
1.15
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-21000(120W)
PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 RJ45 портов. Порты: 8 x FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 2 x FE (10/100 Base-T). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт — до 30W. Суммарная мощность PoE — до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10.+55 гр. С.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Габаритные размеры, мм
210х150х35
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1k
Страна производитель
Китай
PoE коммутатор Fast Ethernet на 10 RJ45 портов. Порты: 8 x FE (10/100 Base-T) с поддержкой PoE (IEEE 802.3af/at), 2 x FE (10/100 Base-T). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Автоматическое определение и режим антизависания PoE устройств. Мощность PoE на порт — до 30W. Суммарная мощность PoE — до 120W. Поддержка режима CCTV: Увеличение расстояния передачи данных и питания до 250м, изоляция портов (VLAN). Встроенная грозозащита 6кВ. Питание: AC100-240V (123W). Размеры (ШxВxГ): 210x35x150мм. Рабочая температура: -10.+55 гр. С.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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