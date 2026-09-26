Коммутатор D-Link DMS-105/A2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-105/A2A
D-Link предлагает компактный и лёгкий неуправляемый коммутатор настольного формата — всего 395 граммов. 5 портов RJ45 с поддержкой передачи данных на скоростях до 1000 Мбит/сек позволяют быстро подключить рабочие устройства и создать скоростную домашнюю или офисную сеть. Технология PoE 802.3af и 802.3at обеспечивает питание совместимых устройств прямо по сетевому кабелю — удобно для видеокамер и телефонов, без лишних проводов и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов 4000 гарантирует стабильную работу даже при подключении большого количества устройств. Продуманное решение для тех, кто ценит простоту и надежность.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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