Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DMS-105/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DMS-105/A2A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 1
Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 2
Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740869
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х9
Вес, г.
390

Описание товара Коммутатор D-Link DMS-105/A2A

D-Link предлагает компактный и лёгкий неуправляемый коммутатор настольного формата — всего 395 граммов. 5 портов RJ45 с поддержкой передачи данных на скоростях до 1000 Мбит/сек позволяют быстро подключить рабочие устройства и создать скоростную домашнюю или офисную сеть. Технология PoE 802.3af и 802.3at обеспечивает питание совместимых устройств прямо по сетевому кабелю — удобно для видеокамер и телефонов, без лишних проводов и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов 4000 гарантирует стабильную работу даже при подключении большого количества устройств. Продуманное решение для тех, кто ценит простоту и надежность.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DMS-105/A2A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
D-Link предлагает компактный и лёгкий неуправляемый коммутатор настольного формата — всего 395 граммов. 5 портов RJ45 с поддержкой передачи данных на скоростях до 1000 Мбит/сек позволяют быстро подключить рабочие устройства и создать скоростную домашнюю или офисную сеть. Технология PoE 802.3af и 802.3at обеспечивает питание совместимых устройств прямо по сетевому кабелю — удобно для видеокамер и телефонов, без лишних проводов и блоков питания. Размер таблицы MAC-адресов 4000 гарантирует стабильную работу даже при подключении большого количества устройств. Продуманное решение для тех, кто ценит простоту и надежность.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DMS-105/A2A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...