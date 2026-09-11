Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Монитор Gigabyte 27" G27QC (20VM0-GG27QCABT-1EKR)
Невероятные впечатления от игрового процесса обеспечивает монитор игровой GIGABYTE G27QC A. 27-дюймовый экран обладает VA матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение 2560x1440 пикселей и насыщенную цветопередачу. За счет изогнутости 1500R достигается полное погружение в происходящие события на экране. Благодаря моментальному времени отклика в 1 мс обеспечивается плавное отображение динамичных сцен, а технология AMD FreeSync эффективно устраняет мерцания и подергивания изображения. Монитор игровой GIGABYTE G27QC A гарантирует комфортные условия работы за счет эргономичной конструкции с возможностью менять угол наклона экрана и регулировать его высоту. Для подключения источников сигнала, периферии и аксессуаров предусмотрены разъемы HDMI, Display Port и USB 3.0.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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