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Башенный кран Форма С-81 (Детский сад) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Башенный кран Форма С-81 (Детский сад)

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Башенный кран Форма С-81 (Детский сад) - фото 1
Башенный кран Форма С-81 (Детский сад) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Башенный кран Форма С-81 (Детский сад) - фото 1
  • Башенный кран Форма С-81 (Детский сад) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
810 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511040
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Характеристики

Бренд
Форма
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х17
Вес, г.
400

Описание товара Башенный кран Форма С-81 (Детский сад)

Игрушка из серии «Детский сад» российской Производственной Компании «Форма» выполнена в виде строительной техники – башенного крана на подвижной платформе. Игрушка позволит расширить границы игры в стройку, увлекая маленьких строителей в процесс подъёма и перемещения грузов с помощью крюка, который можно опускать и поднимать с помощью прочного троса.

Отзывы о товаре Башенный кран Форма С-81 (Детский сад)




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Характеристики
Бренд
Форма
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка из серии «Детский сад» российской Производственной Компании «Форма» выполнена в виде строительной техники – башенного крана на подвижной платформе. Игрушка позволит расширить границы игры в стройку, увлекая маленьких строителей в процесс подъёма и перемещения грузов с помощью крюка, который можно опускать и поднимать с помощью прочного троса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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