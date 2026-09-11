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Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197

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Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 1
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 2
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 3
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 4
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 5
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 6
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 7
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 8
Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 1
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 2
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 3
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 4
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 5
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 6
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 7
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 8
  • Весна. Карапуз 12 &quot;Девочка&quot; (20см) арт.В2197 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
700 руб.  1 428 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507021
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
500

Описание товара Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197

Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. В комплект одежды входит: нарядное платье, повязка на голову с цветком из атласной ленточки.Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.

Отзывы о товаре Весна. Карапуз 12 "Девочка" (20см) арт.В2197




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Это малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. В комплект одежды входит: нарядное платье, повязка на голову с цветком из атласной ленточки.Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 куклу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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