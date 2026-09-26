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Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W

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Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 2
Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 3
Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 3
  • Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 505857
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W
3 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
802.3af/at
Габаритные размеры, мм
100х100х26
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W

Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек. Метод коммутации: store and forward. Размещение: настольный. Количество портов PoE: 4. Бюджет PoE: 58 Вт. Внутренняя пропускная способность: 10 Гбит/с. Скорость обслуживания пакетов: 7.44. Буфер пакетов: 1 МБ.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
802.3af/at
Габаритные размеры, мм
100х100х26
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Описание
Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек. Метод коммутации: store and forward. Размещение: настольный. Количество портов PoE: 4. Бюджет PoE: 58 Вт. Внутренняя пропускная способность: 10 Гбит/с. Скорость обслуживания пакетов: 7.44. Буфер пакетов: 1 МБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda TEG1105P-4-63W - стоимость товара 3020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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