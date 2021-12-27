Коммутатор Zyxel XGS1250-12 (XGS1250-12-ZZ0101F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505018
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х23х7
Вес, кг.
1.38
Описание товара Коммутатор Zyxel XGS1250-12 (XGS1250-12-ZZ0101F)
Мультигигабитные порты RJ-45 предоставляют дополнительную скорость для вашей сети. Перед обновлением сети желательно узнать скорость материнской платы, ПК или точки доступа WiFi 6 и выбрать правильный сетевой кабель для достижения максимальной скорости.
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Мультигигабитные порты RJ-45 предоставляют дополнительную скорость для вашей сети. Перед обновлением сети желательно узнать скорость материнской платы, ПК или точки доступа WiFi 6 и выбрать правильный сетевой кабель для достижения максимальной скорости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Достоинства:
Имеет 3 порта 1/2.5/5/10 Гб/с.
1 порт SFP+ 10 Гб/с.
8 потов 10/100/1000 Мб/с.
Управляется через web интерфейс. Поддерживает настройки VLAN, Port Aggregation и др.
Недостатки:
Заметно греется.
Не дешевый.
Комментарий:
Отличный мультигигабитный коммутатор, для тех кому мало скорости 1Гб/с.
Коммутатор Zyxel XGS1250-12 (XGS1250-12-ZZ0101F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор Zyxel XGS1250-12 (XGS1250-12-ZZ0101F)
Достоинства:
Имеет 3 порта 1/2.5/5/10 Гб/с.
1 порт SFP+ 10 Гб/с.
8 потов 10/100/1000 Мб/с.
Управляется через web интерфейс. Поддерживает настройки VLAN, Port Aggregation и др.
Недостатки:
Заметно греется.
Не дешевый.
Комментарий:
Отличный мультигигабитный коммутатор, для тех кому мало скорости 1Гб/с.