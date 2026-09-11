Коммутатор Planet GS-4210-16P4C
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505010
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х20х10
Вес, кг.
2.6
Описание товара Коммутатор Planet GS-4210-16P4C
GS-4210-16P4C последнее поколение Управляемых гигабитных PoE Коммутаторов Planet. GS-4210 cерия обеспечивает управление IPv6/IPv4 и L2/L4 коммутацию на 16 10/100/1000Base-T портах с поддержкой 802.3at HPoE и 4 комбинированных Гигабитных слота SFP. При общем бюджете мощности до 220W для различных PoE приложений, коммутатор обеспечивает быстрое, безопасное и экономически эффективное питание через сети Ethernet для малого бизнеса и предприятий.
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GS-4210-16P4C последнее поколение Управляемых гигабитных PoE Коммутаторов Planet. GS-4210 cерия обеспечивает управление IPv6/IPv4 и L2/L4 коммутацию на 16 10/100/1000Base-T портах с поддержкой 802.3at HPoE и 4 комбинированных Гигабитных слота SFP. При общем бюджете мощности до 220W для различных PoE приложений, коммутатор обеспечивает быстрое, безопасное и экономически эффективное питание через сети Ethernet для малого бизнеса и предприятий.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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