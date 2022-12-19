Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная
Универсальная компрессионная манжета Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, нового поколения, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см., подходит для пользователей любой комплекции. Манжета Omron Easy Cuff обладает запатентованной формой, которая, учитывая коническую форму руки, позволяет равномерно распределить давление на всем участке артерии, находящемся под манжетой. Таким образом, обеспечивается максимально точный результат, и безболезненный процесс измерения. Манжета Omron Easy Cuff, изготовленная из нейлона, гипоаллергенная и универсальная, подходит для всех пользователей с длиной окружности плеча руки от 22 до 42 см. Для детей рекомендуется использовать детскую, малую, манжету Omron CS2, модель HEM-CS24. Манжета Omron Easy Cuff предназначена для использования с моделями цифровых автоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, нового поколения: Omron M2 Basic, Omron M2 Classic, Omron M3 Eco, Omron M3 Expert, Omron M3 Family.
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Теги товара: Тонометры автоматические
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Теги товара: Тонометры автоматические
Достоинства:
Вполне качественная манжета ,стоит недорого
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Быстрая доставка
Отзывы о товаре Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная
Достоинства:
Вполне качественная манжета ,стоит недорого
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Быстрая доставка