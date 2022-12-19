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Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная

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Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная - фото 1
Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
  • Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная - фото 1
  • Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503370
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Манжета для тонометра
Размер манжеты, см
от 22 до 42
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х4
Вес, г.
50

Описание товара Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная

Универсальная компрессионная манжета Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, нового поколения, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см., подходит для пользователей любой комплекции. Манжета Omron Easy Cuff обладает запатентованной формой, которая, учитывая коническую форму руки, позволяет равномерно распределить давление на всем участке артерии, находящемся под манжетой. Таким образом, обеспечивается максимально точный результат, и безболезненный процесс измерения. Манжета Omron Easy Cuff, изготовленная из нейлона, гипоаллергенная и универсальная, подходит для всех пользователей с длиной окружности плеча руки от 22 до 42 см. Для детей рекомендуется использовать детскую, малую, манжету Omron CS2, модель HEM-CS24. Манжета Omron Easy Cuff предназначена для использования с моделями цифровых автоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, нового поколения: Omron M2 Basic, Omron M2 Classic, Omron M3 Eco, Omron M3 Expert, Omron M3 Family.

Отзывы о товаре Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная

19.12.2022
Максим

Достоинства:
Вполне качественная манжета ,стоит недорого

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Быстрая доставка



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Манжета для тонометра
Размер манжеты, см
от 22 до 42
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальная компрессионная манжета Omron Easy Cuff, модель HEM-RML31, нового поколения, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см., подходит для пользователей любой комплекции. Манжета Omron Easy Cuff обладает запатентованной формой, которая, учитывая коническую форму руки, позволяет равномерно распределить давление на всем участке артерии, находящемся под манжетой. Таким образом, обеспечивается максимально точный результат, и безболезненный процесс измерения. Манжета Omron Easy Cuff, изготовленная из нейлона, гипоаллергенная и универсальная, подходит для всех пользователей с длиной окружности плеча руки от 22 до 42 см. Для детей рекомендуется использовать детскую, малую, манжету Omron CS2, модель HEM-CS24. Манжета Omron Easy Cuff предназначена для использования с моделями цифровых автоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, нового поколения: Omron M2 Basic, Omron M2 Classic, Omron M3 Eco, Omron M3 Expert, Omron M3 Family.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.12.2022
Максим

Достоинства:
Вполне качественная манжета ,стоит недорого

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Быстрая доставка


Манжета OMRON Easy Cuff (универсальная 22-42 см) черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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