Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером
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Характеристики
Описание товара Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером
Автоматический тонометр OMRON M2 Comfort – прибор для определения уровня артериального давления. Оснащен интеллектуальной системой измерения и манжетой с технологией 360° для точной диагностики и комфорта. Устройство с объемной памятью и адаптером в комплекте. Тонометр омрон М2 Комфорт укомплектован умной манжетой Intelli Wrap Cuff. Объем принадлежности 22-42 см подходит большинству пациентов. Манжета определяет давление на 360°, т. е. по всей окружности руки и в любом положении. Благодаря разработке японского производителя минимизирован риск некорректного измерения из-за неправильно наложенной манжеты. Прибор оснащен интеллектуальной технологией IntelliSense. Уровень накачки манжеты определяется в момент включения устройства. Не требуется предварительная установка уровня давления воздуха, принадлежность не перекачивается и дискомфорт отсутствует. Тонометр OMRON регистрирует нарушение сердечного ритма и с помощью индикатора предлагает пользователю перепроверить данные. Если манжета наложена не плотно, на экране появляется соответствующий индикатор. Тонометр M2 Comfort предлагает пациенту самостоятельно оценить уровень артериального давления по графическому индикатору ВОЗ. Устройство оснащено памятью на 60 ячеек. бесплатное приложение OMRON connect позволяет отслеживать результаты измерений на мобильном устройстве. Достаточно скачать приложение в App Store или Google Play и настроить. Прибор работает от сети или от батареек. Мини-адаптер и элементы питания входят в комплект. Хранить и переносить тонометр удобно в прилагаемом чехле.
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Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию! все хорошо работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший,модная манжета. Но показывает давление больше чем есть.
Достоинства:
Комментарий:
Вьетнам, достойно работает уже год. Нет подсветки экрана. За стоимость прибора можно поставить свето диод . Не стесняйтесь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, и от батареек и от провода
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает с моим старым аппаратом разница 10 единиц.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Очень удобно с жёсткой манжетой. Точность измерения вполне приличная.
Достоинства:
Комментарий:
купил, сейчас заказал аппарат на запястье, удобнее, много дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
В начале заказал аппарат более нового поколения все встроено в манжету но он не пришел. Купил этот. У бабули была аритмия значок на приборе показал, дал ей необходимые лекарства зачет аппарату. При накачивание и освобождении манжеты идет как бы размыкания липучки, небольшое потрескивания манжеты это конечно минус и вокруг руки плотно натянуть тоже неудобно может для нее это и не надо не могу сказать влияет ли это на измерение но так не должно быть.
Достоинства:
Комментарий:
всё по высшему уровню. лучшая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Батарейки в комплекте. Удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прпобрела за 3196р. доставка быстрая. купила в подарок. работает. батареи в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Классная манжета,понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, пришел в идеальном состоянии, коробка целая. Купила маме в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, достаточно точные измерения.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся полгода,работает,вроде показывает правильно
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат исправный, все измерения точные. Доставка очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, маленький удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично.Продавца рекомендую.Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Фото нет, впечатления положительные, брали на работу, специфика что давление заменяется постоянно и люди свои стабильные показатели знают. Аппарат если и не точен то не на много. 1-2 пункта...
Достоинства:
Комментарий:
Купил из-за появившейся гипертензии, отличный прибор, рекомендую к покупке. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прибор понравился, комплектация полная. Давление измеряет нормально.Манжета фиксируется плотно, размер подходит для полных рук.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
сегодня приехал. что могу сказать, работает, батарейки в комплекте-приятно, показывает точно. с манжетой, конечно, геморрой, не знаю насколько она умная и точная, но вот неудобная-100%. а вообще продавцу зачёт, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не могли долго определится какой тонометр заказать , остановились на этом выборе. Заказом довольна!Пришел быстро,полностью укомплектован по заявленным характеристикам. Качественная манжета.Давление измерялось 3 раза , разница в показаниях есть ,но не существенная.( от 2 до 5 единиц) в целом тонометр показывает правильно. Через месяц использования допишу отзыв, если будут изменения в работе. А так тонометр от данного продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
утром он меня шокировал, то 127, то 144; то 133 и это измерения подряд. Изменяю отзыв, вечером спас, голова сильно болела и показал выше 150 несколько раз подряд. Спасибо что он был, буду к нему приспосабливаться.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший тонометр.удобный.сделан по уму.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. работает точно!
Достоинства:
Комментарий:
очень удобный в использовании, всё понятно и просто! сравниваем показания с другими изменениями, этот прибор более точный. Рекомендую! доставка быстрая, всё в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр пришел вовремя, хорошо упакован. Работает
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось. легко измерять АД.
Достоинства:
Комментарий:
Товар супер, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аппарат. Покупаю уже второй в подарок. Имеет питание от батареек и от сети. В комплекте даже батарейки. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, комплектация соответствует заявленному, первое включение, измерения - положительно. Отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
сам тонометр нормальный, хотя манжета непривычна. Но упаковка.... будто его до пункта выдачи допинга ли.
Достоинства:
Комментарий:
тонометр нормальный.. работает хорошо
Достоинства:
Проверено качество гадами
Недостатки:
Неоноружел
Комментарий:
Хорошая вещь рекомендую к пакупке
Отзывы о товаре Тонометр OMRON М2 Comfort (ALRU) с адаптером
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию! все хорошо работает, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший,модная манжета. Но показывает давление больше чем есть.
Достоинства:
Комментарий:
Вьетнам, достойно работает уже год. Нет подсветки экрана. За стоимость прибора можно поставить свето диод . Не стесняйтесь.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, и от батареек и от провода
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает с моим старым аппаратом разница 10 единиц.
Достоинства:
Комментарий:
свои функции выполняет хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасно. Очень удобно с жёсткой манжетой. Точность измерения вполне приличная.
Достоинства:
Комментарий:
купил, сейчас заказал аппарат на запястье, удобнее, много дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
В начале заказал аппарат более нового поколения все встроено в манжету но он не пришел. Купил этот. У бабули была аритмия значок на приборе показал, дал ей необходимые лекарства зачет аппарату. При накачивание и освобождении манжеты идет как бы размыкания липучки, небольшое потрескивания манжеты это конечно минус и вокруг руки плотно натянуть тоже неудобно может для нее это и не надо не могу сказать влияет ли это на измерение но так не должно быть.
Достоинства:
Комментарий:
всё по высшему уровню. лучшая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Батарейки в комплекте. Удобно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Прпобрела за 3196р. доставка быстрая. купила в подарок. работает. батареи в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Классная манжета,понравился!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, пришел в идеальном состоянии, коробка целая. Купила маме в подарок
Достоинства:
Комментарий:
Удобный, достаточно точные измерения.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся полгода,работает,вроде показывает правильно
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат исправный, все измерения точные. Доставка очень быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
отличный аппарат, маленький удобный
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично.Продавца рекомендую.Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Фото нет, впечатления положительные, брали на работу, специфика что давление заменяется постоянно и люди свои стабильные показатели знают. Аппарат если и не точен то не на много. 1-2 пункта...
Достоинства:
Комментарий:
Купил из-за появившейся гипертензии, отличный прибор, рекомендую к покупке. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Прибор понравился, комплектация полная. Давление измеряет нормально.Манжета фиксируется плотно, размер подходит для полных рук.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
сегодня приехал. что могу сказать, работает, батарейки в комплекте-приятно, показывает точно. с манжетой, конечно, геморрой, не знаю насколько она умная и точная, но вот неудобная-100%. а вообще продавцу зачёт, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Не могли долго определится какой тонометр заказать , остановились на этом выборе. Заказом довольна!Пришел быстро,полностью укомплектован по заявленным характеристикам. Качественная манжета.Давление измерялось 3 раза , разница в показаниях есть ,но не существенная.( от 2 до 5 единиц) в целом тонометр показывает правильно. Через месяц использования допишу отзыв, если будут изменения в работе. А так тонометр от данного продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
утром он меня шокировал, то 127, то 144; то 133 и это измерения подряд. Изменяю отзыв, вечером спас, голова сильно болела и показал выше 150 несколько раз подряд. Спасибо что он был, буду к нему приспосабливаться.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший тонометр.удобный.сделан по уму.
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар. работает точно!
Достоинства:
Комментарий:
очень удобный в использовании, всё понятно и просто! сравниваем показания с другими изменениями, этот прибор более точный. Рекомендую! доставка быстрая, всё в комплекте!
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр пришел вовремя, хорошо упакован. Работает
Достоинства:
Комментарий:
все понравилось. легко измерять АД.
Достоинства:
Комментарий:
Товар супер, всем рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аппарат. Покупаю уже второй в подарок. Имеет питание от батареек и от сети. В комплекте даже батарейки. Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, комплектация соответствует заявленному, первое включение, измерения - положительно. Отличный товар
Достоинства:
Комментарий:
сам тонометр нормальный, хотя манжета непривычна. Но упаковка.... будто его до пункта выдачи допинга ли.
Достоинства:
Комментарий:
тонометр нормальный.. работает хорошо
Достоинства:
Проверено качество гадами
Недостатки:
Неоноружел
Комментарий:
Хорошая вещь рекомендую к пакупке