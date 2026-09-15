Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Stronen & Ayumi Tanaka - Bayou (0602435774749) виниловая пластинка
Совместный альбом барабанщика Томаса Стронена и пианистки Аюми Танаки (оба из Time Is a Blind Guide) с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Свежая и открытая музыка - деликатная, космическая и авантюрная, созданная барабанщиком Томасом Строненом и пианисткой Аюми Танакой, которые ранее были вместе в ансамбле Time Is a Blind Guide, вновь воссоединившиеся в трио с кларнетисткой / певицей / перкуссионисткой Marthe Lea. Лозунг этой записи - открытость. Альбом появился после того, как Томас Стронен посетил Мюнхен, чтобы завершить свою часть проекта "Lucus" с Time Is A Blind Guide. «Я сыграл партию Манфреду Эйхеру с самого первого концерта с Аюми и Марте, который у меня оказался на моем ноутбуке - всего лишь черновой документ, который я сделал с помощью одного микрофона. Он уловил особую напряженность и стилистическую свободу этого трио и сказал, что мы должны сделать студийную запись, что стало приятным сюрпризом для меня». Трио было задумано в первую очередь как репетиция открытой формы и проект исследования звука, «дрейфующий между элементами современной классической музыки, народной музыки, джаза, всего, что нас вдохновляло. Иногда музыка была очень тихой и минималистичной, а иногда наоборот. Совместная игра принесла особые впечатления». Этот спонтанный дух отражен в дебютной записи трио. За исключением заглавной пьесы, основанной на традиционной норвежской мелодии, музыка "Bayou" создавалась коллективно в конкретный момент, опираясь на индивидуальные и общие истории музыкантов. Импровизации здесь названы в честь разнообразных водных путей, рек и озер, как подходящая метафора для блестящей плавности музыки, а также в знак признания места записи в Лугано, Швейцария. "Bayou" был записан в августе 2018 года в Auditorio Stelio Molo RSI в Лугано и спродюсирован Манфредом Айхером.
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