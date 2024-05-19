Top.Mail.Ru
Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 1
Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 2
Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 3
Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 4
Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Declan ORourke
Альбом (сингл)
Arrivals
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 1
  • Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 2
  • Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 3
  • Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 4
  • Declan O&#039;Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500804
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295139636]
Исполнитель
Declan ORourke
Альбом (сингл)
Arrivals
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка

Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка

19.05.2024
Алиса

Достоинства:
Удивительная пластинка.
Новое имя.
Отличный звук. Качественное издание.

Недостатки:
Нет
05.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом, никому не известного чувака.
Записано клево.
Очень хорошее настроение.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295139636]
Исполнитель
Declan ORourke
Альбом (сингл)
Arrivals
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.05.2024
Алиса

Достоинства:
Удивительная пластинка.
Новое имя.
Отличный звук. Качественное издание.

Недостатки:
Нет
05.12.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом, никому не известного чувака.
Записано клево.
Очень хорошее настроение.

Недостатки:
Нет


Declan O'Rourke - Arrivals (0190295139636) виниловая пластинка - стоимость товара 2260 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...