Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка
Исландские инди-рокеры возвращаются с долгожданным третьим альбомом «Surface Sounds», релиз которого состоится 5 июня. Это первая пластинка группы за четыре года. В поддержку «Surface Sounds» были выпущены синглы «I Want More» и «Break My Baby», а также промо-трек «Alter Ego». Издание Texas Monthly назвало «I Want More» «нежным и одновременно жестким гимном». «Break My Baby» удостоилась похвалы от Loudwire: они отметили вокальные данные фронтмена Йокуля Юлиуссона и блюзовый стиль песни. Что же касается «Alter Ego», то, по словам Юлиуссона, это «самая классическая рок-н-ролльная песня» на альбоме. Как рассказал музыкант, он работал над новым материалом во многих разных местах (Греции, других европейских странах, Южной Америке). Он считает, что новый альбом напомнит слушателю о том, что происходящее снаружи не так важно, как происходящее внутри и что люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Предыдущий альбом группы «A/B» стал очень успешным: сингл «Way Down We Go» получил две платиновые сертификации в США, а песня «No Good» удостоилась номинации на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение». Осенью 2017 года Kaleo приехали с сольными концертами в Россию, и все билеты на московское выступление были раскуплены задолго до его начала.
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