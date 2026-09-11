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Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка

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Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 1
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 2
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 3
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 4
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 5
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 6
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 7
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 8
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 9
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 10
Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Surface Sounds
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 1
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 2
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 3
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 4
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 5
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 6
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 7
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 8
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 9
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 10
  • Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500637
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678649530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Surface Sounds
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brother Run Fast, Break My Baby, Alter Ego, Free the Slave, Skinny, Hey Gringo, The USA Today, My Fair Lady, I Want More, Backbone, I Walk on Water, Into My Mother’s Arms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка

Исландские инди-рокеры возвращаются с долгожданным третьим альбомом «Surface Sounds», релиз которого состоится 5 июня. Это первая пластинка группы за четыре года. В поддержку «Surface Sounds» были выпущены синглы «I Want More» и «Break My Baby», а также промо-трек «Alter Ego». Издание Texas Monthly назвало «I Want More» «нежным и одновременно жестким гимном». «Break My Baby» удостоилась похвалы от Loudwire: они отметили вокальные данные фронтмена Йокуля Юлиуссона и блюзовый стиль песни. Что же касается «Alter Ego», то, по словам Юлиуссона, это «самая классическая рок-н-ролльная песня» на альбоме. Как рассказал музыкант, он работал над новым материалом во многих разных местах (Греции, других европейских странах, Южной Америке). Он считает, что новый альбом напомнит слушателю о том, что происходящее снаружи не так важно, как происходящее внутри и что люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Предыдущий альбом группы «A/B» стал очень успешным: сингл «Way Down We Go» получил две платиновые сертификации в США, а песня «No Good» удостоилась номинации на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение». Осенью 2017 года Kaleo приехали с сольными концертами в Россию, и все билеты на московское выступление были раскуплены задолго до его начала.

Отзывы о товаре Kaleo, Surface Sounds (0075678649530) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678649530]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kaleo
Альбом (сингл)
Surface Sounds
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Brother Run Fast, Break My Baby, Alter Ego, Free the Slave, Skinny, Hey Gringo, The USA Today, My Fair Lady, I Want More, Backbone, I Walk on Water, Into My Mother’s Arms
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Исландские инди-рокеры возвращаются с долгожданным третьим альбомом «Surface Sounds», релиз которого состоится 5 июня. Это первая пластинка группы за четыре года. В поддержку «Surface Sounds» были выпущены синглы «I Want More» и «Break My Baby», а также промо-трек «Alter Ego». Издание Texas Monthly назвало «I Want More» «нежным и одновременно жестким гимном». «Break My Baby» удостоилась похвалы от Loudwire: они отметили вокальные данные фронтмена Йокуля Юлиуссона и блюзовый стиль песни. Что же касается «Alter Ego», то, по словам Юлиуссона, это «самая классическая рок-н-ролльная песня» на альбоме. Как рассказал музыкант, он работал над новым материалом во многих разных местах (Греции, других европейских странах, Южной Америке). Он считает, что новый альбом напомнит слушателю о том, что происходящее снаружи не так важно, как происходящее внутри и что люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту. Предыдущий альбом группы «A/B» стал очень успешным: сингл «Way Down We Go» получил две платиновые сертификации в США, а песня «No Good» удостоилась номинации на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение». Осенью 2017 года Kaleo приехали с сольными концертами в Россию, и все билеты на московское выступление были раскуплены задолго до его начала.
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