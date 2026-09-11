Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка
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Описание товара Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка
Новый альбом популярного датского гитариста Якоба Бро. Датский гитарист Якоб Бро вместе с "UMA ELMO", своим пятым альбомом в качестве лидера на ECM, представляет новое трио с норвежским трубач ом Арве Хенриксеном и испанским барабанщиком Хорхе Росси. Удивительно, учитывая потрясающую музыкальную синергию трио, что впервые эти три музыканта выступили вместе на сессиях альбома в студии Swiss Radio в Лугано, который спродюсировал основатель ECM Манфред Айхер. "UMA ELMO" ??подтверждает замечание о работе Бро, сделанное London Jazz News, о том, что «в этой музыке нет никакой спешки, но есть большая глубина». Среди ярких моментов альбома - вступительная песня «Reconstructing a Dream», наполненная мрачно-лирической задумчивостью. "To Stanko" - это безмолвный трибьют Бро великому польскому трубачу Томашу Станко, который участвовал как гитарист в его квинтете для альбома ECM "Dark Eyes". Еще одна дань уважения покойному старейшине - «Music for Black Pigeons», вызывающая ностальгические воспоминания о творчестве неповторимого Ли Коница. Слушатели узнают поэтический шепчущий звук Хенриксена из его альбома ECM 2008 года "Cartography", а также его сотрудничество для лейбла с Trio Mediaeval и Тиграном Амасяном. Росси хорошо известен поклонникам джаза по обе стороны Атлантики, особенно по его более чем десятилетнему пребыванию в составе первого трио Брэда Мелдау. Что касается лидера коллектива, DownBeat метко отметил в своем обзоре его предыдущего ECM альбома, "Bay of Rainbows", что «гитара Бро светится ... его музыка одновременно гипнотическая и драматичная».
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