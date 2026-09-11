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Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка

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Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 1
Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 2
Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 3
Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 4
Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Uma Elmo
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 2
  • Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 3
  • Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 4
  • Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500622
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Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435427164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Uma Elmo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reconstructing A Dream, To Stanko, Beautiful Day, Music For Black Pigeons, Housework, Sound Flower, Slaraffenland, Morning Song (var.)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakob Bro Trio - Uma Elmo (0602435427164) виниловая пластинка

Новый альбом популярного датского гитариста Якоба Бро. Датский гитарист Якоб Бро вместе с "UMA ELMO", своим пятым альбомом в качестве лидера на ECM, представляет новое трио с норвежским трубач ом Арве Хенриксеном и испанским барабанщиком Хорхе Росси. Удивительно, учитывая потрясающую музыкальную синергию трио, что впервые эти три музыканта выступили вместе на сессиях альбома в студии Swiss Radio в Лугано, который спродюсировал основатель ECM Манфред Айхер. "UMA ELMO" ??подтверждает замечание о работе Бро, сделанное London Jazz News, о том, что «в этой музыке нет никакой спешки, но есть большая глубина». Среди ярких моментов альбома - вступительная песня «Reconstructing a Dream», наполненная мрачно-лирической задумчивостью. "To Stanko" - это безмолвный трибьют Бро великому польскому трубачу Томашу Станко, который участвовал как гитарист в его квинтете для альбома ECM "Dark Eyes". Еще одна дань уважения покойному старейшине - «Music for Black Pigeons», вызывающая ностальгические воспоминания о творчестве неповторимого Ли Коница. Слушатели узнают поэтический шепчущий звук Хенриксена из его альбома ECM 2008 года "Cartography", а также его сотрудничество для лейбла с Trio Mediaeval и Тиграном Амасяном. Росси хорошо известен поклонникам джаза по обе стороны Атлантики, особенно по его более чем десятилетнему пребыванию в составе первого трио Брэда Мелдау. Что касается лидера коллектива, DownBeat метко отметил в своем обзоре его предыдущего ECM альбома, "Bay of Rainbows", что «гитара Бро светится ... его музыка одновременно гипнотическая и драматичная».

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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602435427164]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
Uma Elmo
Жанр
Jazz
Трек-лист
Reconstructing A Dream, To Stanko, Beautiful Day, Music For Black Pigeons, Housework, Sound Flower, Slaraffenland, Morning Song (var.)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом популярного датского гитариста Якоба Бро. Датский гитарист Якоб Бро вместе с "UMA ELMO", своим пятым альбомом в качестве лидера на ECM, представляет новое трио с норвежским трубач ом Арве Хенриксеном и испанским барабанщиком Хорхе Росси. Удивительно, учитывая потрясающую музыкальную синергию трио, что впервые эти три музыканта выступили вместе на сессиях альбома в студии Swiss Radio в Лугано, который спродюсировал основатель ECM Манфред Айхер. "UMA ELMO" ??подтверждает замечание о работе Бро, сделанное London Jazz News, о том, что «в этой музыке нет никакой спешки, но есть большая глубина». Среди ярких моментов альбома - вступительная песня «Reconstructing a Dream», наполненная мрачно-лирической задумчивостью. "To Stanko" - это безмолвный трибьют Бро великому польскому трубачу Томашу Станко, который участвовал как гитарист в его квинтете для альбома ECM "Dark Eyes". Еще одна дань уважения покойному старейшине - «Music for Black Pigeons», вызывающая ностальгические воспоминания о творчестве неповторимого Ли Коница. Слушатели узнают поэтический шепчущий звук Хенриксена из его альбома ECM 2008 года "Cartography", а также его сотрудничество для лейбла с Trio Mediaeval и Тиграном Амасяном. Росси хорошо известен поклонникам джаза по обе стороны Атлантики, особенно по его более чем десятилетнему пребыванию в составе первого трио Брэда Мелдау. Что касается лидера коллектива, DownBeat метко отметил в своем обзоре его предыдущего ECM альбома, "Bay of Rainbows", что «гитара Бро светится ... его музыка одновременно гипнотическая и драматичная».
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Отзывы


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