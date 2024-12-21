Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H510
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499227
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.8
Высота, см
19.7
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
63х45х29
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0
Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0 Soc-1200 Intel H510 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDM
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Теги товара: micro-atx
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
18.8
Высота, см
19.7
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0 и 3.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0 Soc-1200 Intel H510 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: micro-atx
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.
Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock H510M-HVS R2.0
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.