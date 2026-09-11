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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм

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Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498360
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
750

Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм

IP-камера DS-2CD2143G2-IU является 4 Мп купольной IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
IP-камера DS-2CD2143G2-IU является 4 Мп купольной IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2143G2-IU 4мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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