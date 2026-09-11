Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик
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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496902
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, кг.
2.5
Описание товара Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик
Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M1610PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 16.5 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
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Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M1610PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 16.5 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
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