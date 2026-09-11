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Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик

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Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496902
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик

Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M1610PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 16.5 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.

Отзывы о товаре Автоакустика Pioneer TS-M1610PRO Эстрадный СЧ-динамик




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автоакустика
Страна производитель
Китай
Описание
Среднечастотная акустическая система Pioneer TS-M1610PRO серии PRO Shuriken - это высокоэффективный динамик размером 16.5 см с толстой стальной корзиной и с легким, но жестким диффузором из целлюлозы со специальной пропиткой, большим ферритовым магнитом и алюминиевой катушкой с обмоткой CCAW. Короткозамкнутый виток (OFC) снижает искажения на средних и верхних частотах, компенсирует индуктивность катушки и расширяет частотный диапазон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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