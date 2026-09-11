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Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E)

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Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
  • Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496543
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
730

Описание товара Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E)

Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 248 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько устройств.

Отзывы о товаре Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 248 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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