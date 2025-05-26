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Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32)

24 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 1
Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 2
Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 3
Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495458
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
60

Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объёмом 32 ГБ — отличное решение для мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции. Он идеально подходит для современных игр с открытым миром, профессиональной работы с графикой, монтажа видео высокого разрешения и комфортной многозадачности с десятками приложений. Для базовых офисных задач его объём и скорость избыточны, а для экстремального оверклокинга лучше рассматривать специализированные серии, но данный модуль закрывает потребности большинства требовательных пользователей с большим запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого достаточно для любых современных игр и ресурсоёмких профессиональных приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Такой объём позволяет, например, одновременно играть, вести стрим и держать открытыми множество фоновых программ без замедления.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг памяти составляет CL18, что в паре с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить нужные частоту, напряжение и тайминги в BIOS материнской платы всего в пару кликов, избавляя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение при активации XMP составляет 1.35 В, что является стандартом для высокочастотной памяти DDR4.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с большинством современных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B550, X570 и новее) и, желательно, процессор с поддержкой памяти такого класса. На некоторых базовых платформах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц, для выхода на полную скорость потребуется активация XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при высокой нагрузке и работе на частоте 3600 МГц, обеспечивая стабильность в длительных сессиях. Компактная высота планок сводит к минимуму риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для лаконичных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4. Помните, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц почти всегда требуется активировать профиль XMP в BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями памяти (даже той же марки) для увеличения объёма не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот до минимальных. Данный комплект является оптимальным выбором для сбалансированной сборки, где важны и большой объём, и высокая скорость, без переплаты за экстремальные тайминги или RGB-эффекты.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Kingston 32Gb DIMM (KF436C18BBK2/32)

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Шарип Г.

Достоинства:


Комментарий:
топовая память, минусов нет
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
M

Достоинства:


Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Эмиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Святослав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть



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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объёмом 32 ГБ — отличное решение для мощного игрового компьютера или производительной рабочей станции. Он идеально подходит для современных игр с открытым миром, профессиональной работы с графикой, монтажа видео высокого разрешения и комфортной многозадачности с десятками приложений. Для базовых офисных задач его объём и скорость избыточны, а для экстремального оверклокинга лучше рассматривать специализированные серии, но данный модуль закрывает потребности большинства требовательных пользователей с большим запасом.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для памяти DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно это поколение.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти — этого достаточно для любых современных игр и ресурсоёмких профессиональных приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором, что напрямую влияет на минимальный FPS в играх, скорость рендеринга и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Такой объём позволяет, например, одновременно играть, вести стрим и держать открытыми множество фоновых программ без замедления.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг памяти составляет CL18, что в паре с частотой 3600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически выставить нужные частоту, напряжение и тайминги в BIOS материнской платы всего в пару кликов, избавляя от сложной ручной настройки. Рабочее напряжение при активации XMP составляет 1.35 В, что является стандартом для высокочастотной памяти DDR4.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с большинством современных платформ Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для гарантированной работы на частоте 3600 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B550, X570 и новее) и, желательно, процессор с поддержкой памяти такого класса. На некоторых базовых платформах память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц, для выхода на полную скорость потребуется активация XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета. Их основная задача — эффективно рассеивать тепло, выделяемое при высокой нагрузке и работе на частоте 3600 МГц, обеспечивая стабильность в длительных сессиях. Компактная высота планок сводит к минимуму риск конфликта с массивными процессорными кулерами башенного типа, что важно при сборке в компактных корпусах. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для лаконичных систем.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных процессоров. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR4. Помните, что для работы на заявленной частоте 3600 МГц почти всегда требуется активировать профиль XMP в BIOS. Смешивать этот комплект с другими модулями памяти (даже той же марки) для увеличения объёма не рекомендуется, так как это может привести к нестабильной работе и сбросу частот до минимальных. Данный комплект является оптимальным выбором для сбалансированной сборки, где важны и большой объём, и высокая скорость, без переплаты за экстремальные тайминги или RGB-эффекты.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар в заводской упаковке, качество соответствует заявленному.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
пишу отзыв спустя полгода , работала память на 3600 сейчас стали вылетать ошибки при установке игр , что только не пробовал делать а дело оказалось в памяти поменял профиль на 3000 и все заработало .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый.Все работает как надо, все запоковано,товар не вскрывался. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Шарип Г.

Достоинства:


Комментарий:
топовая память, минусов нет
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
доставили быстро(1 день), упаковка в идеале, все запечатано, XMP на 3600 встал из коробки(B550M AORUS ELITE + R7 5700x), проблем\\ошибок нет (надеюсь и не будет), чипы SK hynix, плашки увесистые и толстые, греются ощутимо, ничего сверхъестественного, выше профилем, чем Fury Beast, которые я ими заменил, брал с расчетом на чуть большую стабильность, чтобы снизить нагрузку на контроллер памяти при 3600, прирост в скорости тут небольшой, но по показателям вполне себе, мне такое нравится - xmp поставил и забыл)
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
пришла память в запечатанной коробке, всё отлично, в биосе поставил XMP профиль всё работает)
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
M

Достоинства:


Комментарий:
Покупал 2х16 для замены 4х8. Так как предыдущие плашки были без подсветки, решил заодно с подсветкой взять эти. С платой MSI B550M-PRO VDH и Ryzen 7 5700X3D зафурыжили сразу, профиль XMP по 3600 Mt/s запустился без проблем. Подстветка нормально включается и выставляется через MSI Mystic Light, лично для меня это удобно, всё в одном. Буду пользоваться дальше, надеюсь, проблем не будет.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная озу. Новая, заводские пломбы не вскрыты. XMP свой держит, тайминги низкие. Подсветка синхронизирована между обоими плашками.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Память встала без проблем, включил xmp профиль - стабильная работа, плашки тяжелые качественные, подсветка приятная, рекомендую, доставка быстрая, фирменная упаковка все запечатано и аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Гарантированное качество. Купил, поставил, забыл. Гонятся до 4133, но решил снизить. Ps. Жалко что подсветку без ПО не отключить.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Балдеж, завелась без проблем с р5 5600, поставил xmp и на этом всё Несколько месяцев без проблем :)
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Даниил Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные мозги, полёт нормальный, все тесты проходит. Упаковка заводская - хорошая и пупырка добавлена для учёта особенностей службы доставки.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличные плашки в сë запустилось с разу
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, завелась через xmp на своей частоте 3600, всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, xmp на b-450 чипсете спокойно завелась.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, сразу взяла xmp на 3600. До этого стояла adata, которая на такой частоте работать не хотела. P.S. R7 5700x3d, b550 Steel Legend
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Эмиль Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мужики налетай!Это платный профиль разгона,за бабки делал,я не жадный.Отличная память по хорошей цене.Берите пример,помогайте людям с настройками,всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная ОЗУ. RGB работает. С прогой fury ctrl, можно настроить цвета по вкусу. Буду заказывать ещё две планки, чтоб все 128 гигов забить.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный, продавец адекватный, но по личным причинам пришлось отказаться, этот комментарий ни в коем случае не негативный. всем добра
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Святослав М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память :) . 4000-16-22-22-39 CR1 напряжение V.1.45 шина Bclk+Fclk 2000Mhz R5 5800x. Добавил фото и, для секты Intel :) . Aida чт.п 55252, за.п 31993, кп.п 52594, зд.п 65.7нс, Julia 113454, Fp64 9738. Stalker Anomaly (100GB занимает это чудо :) 57-61 fps. 3440x1440 165Hz, Gf 3800Ti 12Gb. Для, нормальной работы подсветки, запустите, Вашу программу, по управлению ею, пока не запустил Asus Armoury Crate, светило коряво или вообще отключалось, хотел уже нести назад.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
Память на GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2. r7 5700x3d работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо.Упаковка заводская но пломб не было.Завелась с полпинка.Будк тестить в играх.Дополняю отзыв:По сравнению с прошлой памятью которая вышла из строя эта память намного лучше.Фпс в сталкер 2 вырос с 43 до стабильных 120.Удивительно.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Память завелась на 3600, подсветка светится (лампочка горит, дурачок радуется). Заказ пришёл в упаковке, которую уже вскрывали, на фото видно как переклеен скотч. В комплекте не хватает листовки с информацией по гарантии.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
После установки памяти в новую материнскую плату, решил потереть их своей микро-фиброй....стою такой тру-тру...слышу что то на пол падает. Закончил протирать, отложил плашки в сторону, смотрю какая то серенькая хрень на полу валяется, поднимаю, а это СМД компонент от плашки отвалился)))))Первый раз в жизни такое происходит вообще с ПК комплектующими) Благо память работает и надеюсь будет все без перебоев, так как по гарантии я такое не верну( зачем им верить что он отвалился от простых касаний тряпки, если можно сказать что ее уронил вот он и отвалился, гуляй лесом. Короче впечатление от покупки и в целом компание испортилось чуть


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