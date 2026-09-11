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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Основной цвет
серебристый
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495370
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насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х41х30
Вес, кг.
4.28
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1435
Кухонная машина - универсальный миксер, который позволит вам готовить вкусные соусы, пюре, а также замешивать тесто или делать воздушный омлет. Благодаря небольшим габаритам прибор не требует много пространства для хранения. Он подходит даже для маленькой кухни. Вместе с устройством идут три насадки - для работы с тестом, жидкостями, а также венчик для взбивания домашнего крема, сливок и т.д. Смешивание происходит в чаше из нержавеющей стали объемом 4 л, которую удобно мыть. В модели используется технология Direct Drive. Двигатель крепится к насадкам напрямую (экономия энергии и уменьшение размера машины). Встроенное в крышку окно позволяет добавлять продукты прямо в процессе работы. Очень удобно. Однородность готовой смеси гарантирует современный планетарный механизм вращения насадок.
насадка для теста, насадка для смешивания, насадка для взбивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная машина - универсальный миксер, который позволит вам готовить вкусные соусы, пюре, а также замешивать тесто или делать воздушный омлет. Благодаря небольшим габаритам прибор не требует много пространства для хранения. Он подходит даже для маленькой кухни. Вместе с устройством идут три насадки - для работы с тестом, жидкостями, а также венчик для взбивания домашнего крема, сливок и т.д. Смешивание происходит в чаше из нержавеющей стали объемом 4 л, которую удобно мыть. В модели используется технология Direct Drive. Двигатель крепится к насадкам напрямую (экономия энергии и уменьшение размера машины). Встроенное в крышку окно позволяет добавлять продукты прямо в процессе работы. Очень удобно. Однородность готовой смеси гарантирует современный планетарный механизм вращения насадок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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