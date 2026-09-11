Башенный кран "Агат" на колесиках малый (в пакете)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494264
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х20х11
Вес, г.
450
Описание товара Башенный кран "Агат" на колесиках малый (в пакете)
Подарить яркие эмоции малышу поможет малый башенный кран «Агат» на колесиках от компании «Полесье». Игрушка выполнена из безопасного и качественного пластика. Дизайн, цветовое решение и функционал приближены к реальной строительной технике, что понравится не только детям, но и взрослым. Кран оборудован специальным механизмом, позволяющим поднимать и опускать грузы, а также колесиками, обеспечивающими комфортное перемещение в процессе игры. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», направлено на развитие познавательного и исследовательского интереса.
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Подарить яркие эмоции малышу поможет малый башенный кран «Агат» на колесиках от компании «Полесье». Игрушка выполнена из безопасного и качественного пластика. Дизайн, цветовое решение и функционал приближены к реальной строительной технике, что понравится не только детям, но и взрослым. Кран оборудован специальным механизмом, позволяющим поднимать и опускать грузы, а также колесиками, обеспечивающими комфортное перемещение в процессе игры. Время, проведенное с игрушкой от компании «Полесье», направлено на развитие познавательного и исследовательского интереса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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