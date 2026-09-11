Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный
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Характеристики
Описание товара Термопот Kitfort КТ-2508-1 черный
Термопот КТ-2508 с ручкой для переноски служит для кипячения и поддержания t воды на заданном уровне с помощью периодического включения и отключения нагрева. t воды контролируется термодатчиком. Прибор будет держать установленную t, пока его не отключат. Электроника термопота отслеживает t воды в резервуаре и при несоответствии с выбранной t включается или выключается нагрев. При нажатии кнопки «Старт» включается водяной насос (помпа), который качает воду со дна резервуара в носик, в затем в вашу кружку. Термопот может не только вскипятить воду, но и нагревать до t 45, 55, 85, 95 °С для заваривания различных сортов чая, кофе, для подогрева детского питания. Есть функция «Замок» от случайного нажатия и получения ожога. Термопот имеет двойные стенки и резиновый уплотнитель на внутренней металлической части крышки. Это обеспечивает долгое сохранение тепла и экономию электроэнергии. Ёмкость резервуара 4 л, такого объёма хватит на 13 кружек чая ёмкостью 300 мл.
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