Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
870 руб.
1 070
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492645
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Описание товара Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке)
Яркая и надежная модель экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье» станет прекрасным дополнением игрушечного автопарка вашего малыша. Строительная техника оборудована резиновыми шинами с крупным протектором, что обеспечивает высокую проходимость и бесшумное движение по различным видам поверхностей. Игрушку легко переносить благодаря специальной ручке, ей интересно играть как дома, так на свежем воздухе. Экскаватор колесный оснащён подвижным ковшом, с которым удобно осуществлять манипуляции с различными грузами. В комплект к экскаватору входят конусы и специальные ограждения. Эргономичная конструкция, высокая функциональность и качественное исполнение экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье», будут долго радовать ребенка и помогать ему воплощать свои фантазии в игре.
Яркая и надежная модель экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье» станет прекрасным дополнением игрушечного автопарка вашего малыша. Строительная техника оборудована резиновыми шинами с крупным протектором, что обеспечивает высокую проходимость и бесшумное движение по различным видам поверхностей. Игрушку легко переносить благодаря специальной ручке, ей интересно играть как дома, так на свежем воздухе. Экскаватор колесный оснащён подвижным ковшом, с которым удобно осуществлять манипуляции с различными грузами. В комплект к экскаватору входят конусы и специальные ограждения. Эргономичная конструкция, высокая функциональность и качественное исполнение экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье», будут долго радовать ребенка и помогать ему воплощать свои фантазии в игре.
Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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