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Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке)

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Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 1
Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 2
Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 3
Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 4
Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик, металл
  • Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 1
  • Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 2
  • Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 3
  • Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 4
  • Экскаватор колесный &quot;КонсТрак&quot; (в сеточке) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
870 руб.  1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492645
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
машинка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х17
Вес, г.
578

Описание товара Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке)

Яркая и надежная модель экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье» станет прекрасным дополнением игрушечного автопарка вашего малыша. Строительная техника оборудована резиновыми шинами с крупным протектором, что обеспечивает высокую проходимость и бесшумное движение по различным видам поверхностей. Игрушку легко переносить благодаря специальной ручке, ей интересно играть как дома, так на свежем воздухе. Экскаватор колесный оснащён подвижным ковшом, с которым удобно осуществлять манипуляции с различными грузами. В комплект к экскаватору входят конусы и специальные ограждения. Эргономичная конструкция, высокая функциональность и качественное исполнение экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье», будут долго радовать ребенка и помогать ему воплощать свои фантазии в игре.

Отзывы о товаре Экскаватор колесный "КонсТрак" (в сеточке)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, металл
Комплектация
машинка, аксессуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Яркая и надежная модель экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье» станет прекрасным дополнением игрушечного автопарка вашего малыша. Строительная техника оборудована резиновыми шинами с крупным протектором, что обеспечивает высокую проходимость и бесшумное движение по различным видам поверхностей. Игрушку легко переносить благодаря специальной ручке, ей интересно играть как дома, так на свежем воздухе. Экскаватор колесный оснащён подвижным ковшом, с которым удобно осуществлять манипуляции с различными грузами. В комплект к экскаватору входят конусы и специальные ограждения. Эргономичная конструкция, высокая функциональность и качественное исполнение экскаватора колесного «КонсТрак» от компании «Полесье», будут долго радовать ребенка и помогать ему воплощать свои фантазии в игре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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