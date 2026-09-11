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Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414)

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Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 1
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 2
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 3
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 4
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 5
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 6
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 7
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 8
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 9
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 10
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 11
Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 1
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 2
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 3
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 4
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 5
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 6
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 7
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 8
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 9
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 10
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 11
  • Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492140
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Характеристики

Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
46х17х3
Вес, г.
520

Описание товара Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414)

Вы можете персонализировать 12 функциональных клавиш для запуска приложений, посещения веб-сайтов, проигрывания мультимедиа, отправки эмодзи, создания ярлыков для приложений. Нажатием всего одной клавиши вы можете получить доступ к часто используемым словам или фразам. Если вы забудете настройки, клавиша Genius напомнит вам о них, также очень здорово смотреть на визуальную картину изменений, когда вы переключаетесь между приложениями.

Отзывы о товаре Клавиатура Genius Smart KB-101 (31300006414)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Genius
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Вы можете персонализировать 12 функциональных клавиш для запуска приложений, посещения веб-сайтов, проигрывания мультимедиа, отправки эмодзи, создания ярлыков для приложений. Нажатием всего одной клавиши вы можете получить доступ к часто используемым словам или фразам. Если вы забудете настройки, клавиша Genius напомнит вам о них, также очень здорово смотреть на визуальную картину изменений, когда вы переключаетесь между приложениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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