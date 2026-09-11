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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)

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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 1
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 2
Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
410 руб.  650 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486265
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)
410 руб. -37%
650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)

Патч-корд Cablexpert длиной 20 метров — идеальное решение для подключения устройств на большом расстоянии. Одинаковые с обеих сторон разъемы RJ45 обеспечивают простоту и универсальность использования. Кабель категории Cat5e гарантирует стабильную передачу данных, что особенно важно при организации домашних или офисных сетей. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют надежному соединению и долговечности эксплуатации.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Патч-корд
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert длиной 20 метров — идеальное решение для подключения устройств на большом расстоянии. Одинаковые с обеих сторон разъемы RJ45 обеспечивают простоту и универсальность использования. Кабель категории Cat5e гарантирует стабильную передачу данных, что особенно важно при организации домашних или офисных сетей. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а омеднённые алюминиевые контакты способствуют надежному соединению и долговечности эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M) - по цене 410 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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