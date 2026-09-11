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Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP)

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Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 1
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 2
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 3
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 4
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 5
Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 1
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 2
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 3
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 4
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 5
  • Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477930
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Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
7.15

Описание товара Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP)

Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.

Отзывы о товаре Корпус Chieftec Hawk (AL-02B-TG-OP)




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Корпус
Описание
Компьютерный корпус обладает прочной структурой, которая надежно фиксирует компьютерные комплектующие и защищает их от внешних физических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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