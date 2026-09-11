Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 060 руб.
9 999
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477437
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Акустическая система Creative SBS E2900
Являясь наиболее мощной акустической системой в серии Creative SBS E2000, эта универсальная акустическая 2.1-канальная система очарует вас своим невероятным качеством звука, обеспечивая при этом широкий выбор вариантов подключения — проводных, беспроводных и других. С помощью SBS E2900 транслируйте потоковую передачу по беспроводной сети через Bluetooth, прослушивайте любимые FM-радиостанции или воспроизводите музыку на выбор через USB или с карты SD. Для проводного подключения используйте доступный 3,5-мм разъем AUX. Также вы можете легко получить доступ и изменить настройки громкости и управления воспроизведением непосредственно на динамиках или настроить параметры высоких и низких частот с помощью прилагаемого беспроводного инфракрасного пульта ДУ. Creative SBS E2900 разработана, чтобы удовлетворить ваши потребности в бескомпромиссной высокопроизводительной аудиосистеме.
Являясь наиболее мощной акустической системой в серии Creative SBS E2000, эта универсальная акустическая 2.1-канальная система очарует вас своим невероятным качеством звука, обеспечивая при этом широкий выбор вариантов подключения — проводных, беспроводных и других. С помощью SBS E2900 транслируйте потоковую передачу по беспроводной сети через Bluetooth, прослушивайте любимые FM-радиостанции или воспроизводите музыку на выбор через USB или с карты SD. Для проводного подключения используйте доступный 3,5-мм разъем AUX. Также вы можете легко получить доступ и изменить настройки громкости и управления воспроизведением непосредственно на динамиках или настроить параметры высоких и низких частот с помощью прилагаемого беспроводного инфракрасного пульта ДУ. Creative SBS E2900 разработана, чтобы удовлетворить ваши потребности в бескомпромиссной высокопроизводительной аудиосистеме.
Акустическая система Creative SBS E2900 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Акустическая система Creative SBS E2900