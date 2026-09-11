Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black
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Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475131
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний HDD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.56
Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Advance 4Tb (HDTCA40EK3CA) Black
Canvio Advance — это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Canvio Advance — это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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