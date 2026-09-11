Блок питания FORMULA SX-400 400W
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473926
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Блок питания FORMULA SX-400 400W
Блок питания FORMULA SX-400 400W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 110 руб. 3 080 руб.528 руб. в СплитБлок питания ExeGate 500PPE 500W Black (EX260641RUS-PC)
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W 600PPE black (EX260643RUS-PC)
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитБлок питания InWin 600W IP-S600BQ3-3 (6138350)
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитБлок питания Powerman Power Supply 500W PM-500ATX-F (6143093)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6118741)
-
В наличииЦена 2 370 руб.593 руб. в СплитБлок питания Formula ATX 500W (FX-500)
-
В наличииЦена 2 440 руб.610 руб. в СплитБлок питания Powerman 600W PM-600ATX-F (6125690)
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитБлок питания FORMULA 600W Retail ECO-600W
-
В наличииЦена 2 450 руб.613 руб. в СплитБлок питания ExeGate 600W 600PPH-LT-OEM ATX black (EX282044RUS-O...
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 650W ECO-650
-
В наличииЦена 2 510 руб.628 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 500W VX PLUS
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитБлок питания Powerman 500W PM-500ATX-F (6136308) Black
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания FORMULA SX-400 400W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 400W, 4 + 4 pin, SFX, Немодульный
Блок питания FORMULA SX-400 400W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания FORMULA SX-400 400W