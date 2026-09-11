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Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011)

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Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011) - фото 1
Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
54
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011) - фото 1
  • Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470228
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Характеристики

Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
54
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, г.
600

Описание товара Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011)

Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011). Комплектация: смеситель, паспорт.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011)




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Характеристики
Бренд
DECOROOM
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
54
Длина излива
94
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт крепления 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины DECOROOM DR21 (DR21011). Комплектация: смеситель, паспорт.


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Доставка
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