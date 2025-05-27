Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 469637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
работает от 2-х элементов питания типа ААА
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
Максимальная скорость
18000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х8х3
Вес, г.
500
Описание товара Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М меет ротационный тип действия, осуществляя возвратно-вращательные движения головки. Их частота может доходить до 18000 движений/мин. Применяется не только для качественной чистки зубов, но и для деликатного массирования десен.
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Бренд
Тип товара
Зубная Щетка
Форма основной насадки
круглая
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
стандартная
Дополнительная информация
работает от 2-х элементов питания типа ААА
Режимы работы
ежедневная чистка, массаж
Максимальная скорость
18000 движ./мин.
Страна производитель
Китай
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М меет ротационный тип действия, осуществляя возвратно-вращательные движения головки. Их частота может доходить до 18000 движений/мин. Применяется не только для качественной чистки зубов, но и для деликатного массирования десен.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Достоинства:
Комментарий:
Щетка пришла хорошо упакованная, в комплекте сменная насадка и батарейка. Работает без нареканий, мощность при чистке комфортная. Покупкой осталась довольна
Достоинства:
Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Достоинства:
Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
давно искала такую. очень понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка понравилась, упакована была надежно. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Очищает бережно. Уже не хочется обычной щеткой эмаль сдирать.
Достоинства:
Комментарий:
зубная щетка понравилась . крутой дизайн , сменная насадка есть , в комплекте батарейка , самое главное гарантия два года !!!! упаковку не вскрыла , т.к это призентик . однозначно рекомендую !!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная щека. Компактная. Работает долго. Удобно брать в поездку
Достоинства:
Комментарий:
Щётку покупала соседке на замену её модели cs-160. Критерием была цена и схожая модель. И то и то подошло для покупки именно этой щётки. В комплекте запаска и батарейка.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка очень понравилась. Удобная в использовании. Супер, что батарейка. Пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, работает, дочь испробовала сразу, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
щётка мне очень понравилась. щетина в меру жëсткая. для меня тихо работает!!! буду ещё покупать на дачу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая щетка, небольшая цена. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальные щетки. детям понравились. надеемся прослужат долго. только начали пользоваться. недавно преобрели щетки данной фирмы всей семье. если будут неполадки дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношениие цены и качества. Всё работает, батарейка в комплекте слабая, но все равно приятно плюс насадка 1 шт. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная щётка, всё работает исправно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зубная щётка. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первая щётка этой фирмы. отличное качество, щётка пришла в упаковке, дополнительная насадка и батарейка в комплекте. заряжать не надо, работает от одной батарейки
Достоинства:
Комментарий:
хороша щётка и супер выгодно!!! благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оправдала ожидание. Чистит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зубная щётка, замечательная упаковка, дополнительная насадка, приятная на ощупь ручка. Хорошая батарейка в комплекте. Понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный охват за счёт ширины щетки.При работе в полости рта нет неприятных ощущений.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, в комплекте есть насадка.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка моя любимая, мужу пакую же курила, у ребенка тоже CS medica, только детская. Классные щетки и сменные насадки по приемлемой цене, что важно))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зубная щётка, отлично прочищает все щели в зубах. Хорошая щётка, экономит время на чистку зубов, хорошее качество щетки, компактная, везде можно брать с собой. Удобная в применении, щетинки щетки не выпадывают
Достоинства:
Комментарий:
беру уже лет 10 эту фирму, есть разные щетки , все хорошие, служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. работает и чистит
Достоинства:
Комментарий:
Все продуманно, вибрация имеет широкий диапазон, хорошо вычищает.
Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка CS Medica CS-466-М (серая)
Достоинства:
Комментарий:
Щетка пришла хорошо упакованная, в комплекте сменная насадка и батарейка. Работает без нареканий, мощность при чистке комфортная. Покупкой осталась довольна
Достоинства:
Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Достоинства:
Комментарий:
хорошая цена, хорошая щетка
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
давно искала такую. очень понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка понравилась, упакована была надежно. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась. Очищает бережно. Уже не хочется обычной щеткой эмаль сдирать.
Достоинства:
Комментарий:
зубная щетка понравилась . крутой дизайн , сменная насадка есть , в комплекте батарейка , самое главное гарантия два года !!!! упаковку не вскрыла , т.к это призентик . однозначно рекомендую !!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная щека. Компактная. Работает долго. Удобно брать в поездку
Достоинства:
Комментарий:
Щётку покупала соседке на замену её модели cs-160. Критерием была цена и схожая модель. И то и то подошло для покупки именно этой щётки. В комплекте запаска и батарейка.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка очень понравилась. Удобная в использовании. Супер, что батарейка. Пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо, работает, дочь испробовала сразу, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
щётка мне очень понравилась. щетина в меру жëсткая. для меня тихо работает!!! буду ещё покупать на дачу
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая щетка, небольшая цена. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
вроде нормальные щетки. детям понравились. надеемся прослужат долго. только начали пользоваться. недавно преобрели щетки данной фирмы всей семье. если будут неполадки дополним отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношениие цены и качества. Всё работает, батарейка в комплекте слабая, но все равно приятно плюс насадка 1 шт. Однозначно рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
отличная щётка, всё работает исправно. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зубная щётка. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первая щётка этой фирмы. отличное качество, щётка пришла в упаковке, дополнительная насадка и батарейка в комплекте. заряжать не надо, работает от одной батарейки
Достоинства:
Комментарий:
хороша щётка и супер выгодно!!! благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Оправдала ожидание. Чистит хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зубная щётка, замечательная упаковка, дополнительная насадка, приятная на ощупь ручка. Хорошая батарейка в комплекте. Понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный охват за счёт ширины щетки.При работе в полости рта нет неприятных ощущений.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, в комплекте есть насадка.
Достоинства:
Комментарий:
Щетка моя любимая, мужу пакую же курила, у ребенка тоже CS medica, только детская. Классные щетки и сменные насадки по приемлемой цене, что важно))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зубная щётка, отлично прочищает все щели в зубах. Хорошая щётка, экономит время на чистку зубов, хорошее качество щетки, компактная, везде можно брать с собой. Удобная в применении, щетинки щетки не выпадывают
Достоинства:
Комментарий:
беру уже лет 10 эту фирму, есть разные щетки , все хорошие, служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
все хорошо. работает и чистит
Достоинства:
Комментарий:
Все продуманно, вибрация имеет широкий диапазон, хорошо вычищает.