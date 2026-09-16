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Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)

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Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 1
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 2
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 3
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 4
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 5
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 6
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 7
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 8
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 9
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 10
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Цвет
розовый
Датчики
Да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 1
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 2
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 3
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 4
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 5
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 6
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 7
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 8
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 9
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 10
  • Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 709297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, дорожный футляр, зарядная база, насадка, упаковка
Цвет
розовый
Датчики
Да
Таймер
да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
20000 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х18х10
Вес, г.
400

Описание товара Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)

Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Pro 750 D16.513.UX позаботится о чистоте и здоровье зубов. Она выполнена в компактном корпусе розового цвета с ручкой из нескользящего материала. Благодаря выполнению 8800 направленных и 20000 пульсационных движений щетка эффективно устраняет остатки пищи, загрязнения и налет. Датчик нажима и таймер гарантируют более безопасный процесс ухода. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 22 часов автономности. В комплекте с Braun Oral-B Pro 750 поставляются одна насадка, зарядная база и дорожный футляр.

Отзывы о товаре Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)




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Характеристики
Бренд
Oral-B
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, дорожный футляр, зарядная база, насадка, упаковка
Цвет
розовый
Датчики
Да
Таймер
да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Развернуть
Максимальная скорость
20000 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Германия
Описание
Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Pro 750 D16.513.UX позаботится о чистоте и здоровье зубов. Она выполнена в компактном корпусе розового цвета с ручкой из нескользящего материала. Благодаря выполнению 8800 направленных и 20000 пульсационных движений щетка эффективно устраняет остатки пищи, загрязнения и налет. Датчик нажима и таймер гарантируют более безопасный процесс ухода. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 22 часов автономности. В комплекте с Braun Oral-B Pro 750 поставляются одна насадка, зарядная база и дорожный футляр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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