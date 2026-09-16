Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)
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Характеристики
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Цвет
розовый
Датчики
Да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 709297
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, дорожный футляр, зарядная база, насадка, упаковка
Цвет
розовый
Датчики
Да
Таймер
да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Максимальная скорость
20000 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
26х18х10
Вес, г.
400
Описание товара Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия)
Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Pro 750 D16.513.UX позаботится о чистоте и здоровье зубов. Она выполнена в компактном корпусе розового цвета с ручкой из нескользящего материала. Благодаря выполнению 8800 направленных и 20000 пульсационных движений щетка эффективно устраняет остатки пищи, загрязнения и налет. Датчик нажима и таймер гарантируют более безопасный процесс ухода. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 22 часов автономности. В комплекте с Braun Oral-B Pro 750 поставляются одна насадка, зарядная база и дорожный футляр.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Питание
аккумулятор
Комплектация
щетка, документация, дорожный футляр, зарядная база, насадка, упаковка
Цвет
розовый
Датчики
Да
Таймер
да
Количество температурных режимов
1
Режимы работы
ежедневная чистка
Развернуть
Максимальная скорость
20000 об/мин
Движения головки
возвратно-вращательные
Страна производитель
Германия
Электрическая зубная щетка Braun Oral-B Pro 750 D16.513.UX позаботится о чистоте и здоровье зубов. Она выполнена в компактном корпусе розового цвета с ручкой из нескользящего материала. Благодаря выполнению 8800 направленных и 20000 пульсационных движений щетка эффективно устраняет остатки пищи, загрязнения и налет. Датчик нажима и таймер гарантируют более безопасный процесс ухода. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 22 часов автономности. В комплекте с Braun Oral-B Pro 750 поставляются одна насадка, зарядная база и дорожный футляр.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Зубная щетка Braun Oral-B PRO 750 Pink (Розовый) (Россия) - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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