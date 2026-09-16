Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)
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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 990 руб. 3 150 руб.
В наличии
Код товара: 708595
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 990 руб. -37%
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Максимальная скорость
27600 об/мин
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
300
Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL)
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush белого цвета предназначена для взрослых. Модель поставляется с насадкой для ежедневного использования. Преимущество модели – наличие светового таймера. Щетка поддерживает 3 режима – бережная, глубокая и стандартная чистка.
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Бренд
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Максимальная скорость
27600 об/мин
Развернуть
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush белого цвета предназначена для взрослых. Модель поставляется с насадкой для ежедневного использования. Преимущество модели – наличие светового таймера. Щетка поддерживает 3 режима – бережная, глубокая и стандартная чистка.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush White (BHR9814GL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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