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Характеристики
Тип товара
Щетка зубная
Форма основной насадки
вытянутая
Жесткость щетины
средняя
Питание
от батареек
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
стандартная
Цвет
белый
Режимы работы
ежедневная чистка, глубокое очищение, звуковой
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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можно чистить зубы прямо во время принятия душа, до 180 дней использования на одном элементе питания
Режимы работы
ежедневная чистка, глубокое очищение, звуковой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х5
Вес, г.
500
Описание товара Электрическая зубная щетка Oclean Flow Set (белая)
Зубная щетка Oclean – это высококачественное устройство для ежедневного ухода за полостью рта, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Весом всего 30 грамм, эта звуковая зубная щетка обеспечивает максимальный комфорт и уделяет внимание даже самым труднодоступным участкам.
В комплект входят две стандартные насадки с вытянутой формой, обеспечивающие оптимальный контакт с зубной поверхностью и деснами. Средняя жесткость щетины делает Oclean идеальным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровье зубов и десен без излишней агрессивности.
Щетка представлена в стильном белом цвете и предлагает три режима работы: ежедневная чистка, глубокое очищение и звуковой режим. Эти настройки позволяют адаптировать процесс чистки, чтобы соответствовать индивидуальным предпочтениям и требованиям пользователя.
Oclean – это надежный и современный инструмент для поддержания блестящей улыбки, обеспечивающий эффективность и удобство пользования каждый день.
можно чистить зубы прямо во время принятия душа, до 180 дней использования на одном элементе питания
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Режимы работы
ежедневная чистка, глубокое очищение, звуковой
Страна производитель
Китай
Описание
Зубная щетка Oclean – это высококачественное устройство для ежедневного ухода за полостью рта, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Весом всего 30 грамм, эта звуковая зубная щетка обеспечивает максимальный комфорт и уделяет внимание даже самым труднодоступным участкам.
В комплект входят две стандартные насадки с вытянутой формой, обеспечивающие оптимальный контакт с зубной поверхностью и деснами. Средняя жесткость щетины делает Oclean идеальным выбором для тех, кто стремится поддерживать здоровье зубов и десен без излишней агрессивности.
Щетка представлена в стильном белом цвете и предлагает три режима работы: ежедневная чистка, глубокое очищение и звуковой режим. Эти настройки позволяют адаптировать процесс чистки, чтобы соответствовать индивидуальным предпочтениям и требованиям пользователя.
Oclean – это надежный и современный инструмент для поддержания блестящей улыбки, обеспечивающий эффективность и удобство пользования каждый день.
Электрическая зубная щетка Oclean Flow Set (белая) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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