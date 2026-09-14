Электрическая зубная щетка Beurer TB30 белый
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Характеристики
Тип товара
Щетка зубная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
для всей поверхности
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Количество режимов
2
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732807
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Щетка зубная
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
щетка, документация, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
для всей поверхности
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Количество режимов
2
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Движения головки
возвратно-вращательные
Функциональные особенности щеток
автоматическое выключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х9
Вес, г.
625
Описание товара Электрическая зубная щетка Beurer TB30 белый
Электрическая зубная щетка Beurer TB30 обеспечивает тщательное удаление зубного налета и эффективную профилактику кариеса. Это надежный инструмент для идеальной гигиены и долгосрочного здоровья полости рта.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Бренд
Тип товара
Щетка зубная
Вид щетки
ротационная
Форма основной насадки
круглая
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
щетка, документация, упаковка
Насадок в комплекте
1
Типы насадок
для всей поверхности
Цвет
белый
Датчик нажима
Да
Таймер
да
Количество режимов
2
Развернуть
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Движения головки
возвратно-вращательные
Функциональные особенности щеток
автоматическое выключение
Страна производитель
Китай
Электрическая зубная щетка Beurer TB30 обеспечивает тщательное удаление зубного налета и эффективную профилактику кариеса. Это надежный инструмент для идеальной гигиены и долгосрочного здоровья полости рта.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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