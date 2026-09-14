Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубой
Зубная щетка электрическая Oral-B Pro 3/D505.513.3 CrossAction голубаяЭлектрическая зубная щетка Oral-B Pro 3 рекомендована всем, кто хочет сменить мануальную зубную щетку на электрическую и улучшить здоровье своих зубов и десен. Oral-B Pro 3 помогает чистить зубы в течение 2 минут благодаря профессиональному таймеру, каждые 30 секунд уведомляющему о необходимости сменить зону чистки зубов. Пока вы просто перемещаете зубную щетку во рту, уникальная круглая насадка Oral-B делает все остальное. Она удаляет до 100% больше зубного налета, чем обычная мануальная зубная щетка, делая десны более здоровыми, а вашу улыбку — белоснежной, благодаря удалению пигментированного зубного налета начиная с первого дня чистки. Кроме того, зубная щетка защищает чувствительные десны при помощи технологии с 360-градусным датчиком давления, который снижает скорость чистки и предупреждает, когда вы давите слишком сильно. • Для впечатляющих результатов. Удаление до 100% больше зубного налета по сравнению с мануальной зубной щеткой. • 3 режима чистки: ежедневная чистка, отбеливание и для чувствительных зубов. • Визуальный 360-градусный датчик давления на десны, который сообщит, если вы слишком сильно надавите на щетку. • Помогает чистить зубы тщательнее за счет встроенного 2-минутного таймера. • Батарея работает более 2 недель без дополнительной подзарядки благодаря литий-ионному аккумулятору.
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