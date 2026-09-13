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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL)

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Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 1
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 2
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 3
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 4
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 5
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 6
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 7
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 8
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Цвет
голубой
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 1
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 2
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 3
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 4
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 5
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 6
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 7
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 8
  • Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 140 руб.  3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708594
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
голубой
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Максимальная скорость
27600 об/мин
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х4
Вес, г.
300

Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL)

Зубная щётка использует технологию Басса для целенаправленной чистки. Она интеллектуально распознаёт поверхности зубов и автоматически регулирует угол и уровень вибрации для тщательной чистки каждого зуба. Зубная щетка достигает угла колебания до 20°*, что соответствует рекомендациям техники чистки Басса, повышая эффективность чистки зубов и десен. Интеллектуальный цветной цифровой дисплей обеспечивает мониторинг и обратную связь по чистке зубов в режиме реального времени. Наслаждайтесь сверхдлительным временем автономной работы благодаря удобной зарядке через порт Type-C без необходимости частой подзарядки. Зубная щётка работает до 180 дней в щадящем режиме и до 100 дней в стандартном режиме

Отзывы о товаре Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Зубные щетки
Вид щетки
звуковая
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Комплектация
зубная щетка, документация, зарядное устройство, насадка
Насадок в комплекте
1
Цвет
голубой
Дополнительная информация
индикатор износа
Таймер
да
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Развернуть
Максимальная скорость
27600 об/мин
Движения головки
вибрирующие
Функциональные особенности щеток
индикатор зарядки
Время работы от аккумулятора, дни
180
Страна производитель
Китай
Описание
Зубная щётка использует технологию Басса для целенаправленной чистки. Она интеллектуально распознаёт поверхности зубов и автоматически регулирует угол и уровень вибрации для тщательной чистки каждого зуба. Зубная щетка достигает угла колебания до 20°*, что соответствует рекомендациям техники чистки Басса, повышая эффективность чистки зубов и десен. Интеллектуальный цветной цифровой дисплей обеспечивает мониторинг и обратную связь по чистке зубов в режиме реального времени. Наслаждайтесь сверхдлительным временем автономной работы благодаря удобной зарядке через порт Type-C без необходимости частой подзарядки. Зубная щётка работает до 180 дней в щадящем режиме и до 100 дней в стандартном режиме
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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