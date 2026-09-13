Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Зубные щетки
Форма основной насадки
овальная
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
1
Цвет
голубой
Количество режимов
3
Режимы работы
мягкая чистка, пульсирующий
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
2 140 руб.
3 150
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708594
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Описание товара Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL)
Зубная щётка использует технологию Басса для целенаправленной чистки. Она интеллектуально распознаёт поверхности зубов и автоматически регулирует угол и уровень вибрации для тщательной чистки каждого зуба.
Зубная щетка достигает угла колебания до 20°*, что соответствует рекомендациям техники чистки Басса, повышая эффективность чистки зубов и десен.
Интеллектуальный цветной цифровой дисплей обеспечивает мониторинг и обратную связь по чистке зубов в режиме реального времени.
Наслаждайтесь сверхдлительным временем автономной работы благодаря удобной зарядке через порт Type-C без необходимости частой подзарядки. Зубная щётка работает до 180 дней в щадящем режиме и до 100 дней в стандартном режиме
Зубная щётка использует технологию Басса для целенаправленной чистки. Она интеллектуально распознаёт поверхности зубов и автоматически регулирует угол и уровень вибрации для тщательной чистки каждого зуба.
Зубная щетка достигает угла колебания до 20°*, что соответствует рекомендациям техники чистки Басса, повышая эффективность чистки зубов и десен.
Интеллектуальный цветной цифровой дисплей обеспечивает мониторинг и обратную связь по чистке зубов в режиме реального времени.
Наслаждайтесь сверхдлительным временем автономной работы благодаря удобной зарядке через порт Type-C без необходимости частой подзарядки. Зубная щётка работает до 180 дней в щадящем режиме и до 100 дней в стандартном режиме
Электрическая зубная щетка Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Blue (BHR9809GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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