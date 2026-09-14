Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб.
В наличии
Код товара: 467934
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
250
Описание товара Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M
Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.
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Теги товара: кабели hdmi
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Кабель HDMI 19M <--> DVI-D 25M. Если телевизор, монитор или другое устройство отображения информации не имеет HDMI входа , кабель позволяет подсоединить HDMI выход источника сигнала к DVI входу устройства, для передачи видео сигнала высокой четкости. Максимальное разрешение видеосигнала 1080P@60HZ.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Купить Кабель VCOM HDMI - DVI 1.5м CG484G-1.5M - по цене 680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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