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Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200)

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Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 1
Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 2
Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
  • Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 1
  • Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 2
  • Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328961
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200)
1 370 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, кг.
1.81

Описание товара Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200)

Сигнальный кабель VGA M- VGA M 5bites ферритовые кольца, 20м APC-133-200 применяется для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах и т.д.

Отзывы о товаре Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сигнальный кабель VGA M- VGA M 5bites ферритовые кольца, 20м APC-133-200 применяется для подключения монитора или проектора со входом VGA к системному блоку или ноутбуку с выходом VGA. VGA - встречается на видеокартах, материнских платах со встроенным видео, мониторах, телевизорах, проекторах, плазменных панелях, мультимедиа-плеерах и т.д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 20m (APC-133-200) - по цене 1370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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