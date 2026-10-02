Кабель 5bites HDMI M / HDMI M v2.0 4K 10m APC-200-100F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328608
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
600
Описание товара Кабель 5bites HDMI M / HDMI M v2.0 4K 10m APC-200-100F
Кабель 5bites HDMI M / HDMI M v2.0 4K 10m APC-200-100F
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Кабель 5bites HDMI M / HDMI M v2.0 4K 10m APC-200-100F
Кабель 5bites HDMI M / HDMI M v2.0 4K 10m APC-200-100F - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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