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Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M

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Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 1
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 2
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 3
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 4
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 5
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 6
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 7
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
2
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 1
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 2
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 3
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 4
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 5
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 6
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 7
  • Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M

Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала. Full HD с разрешением 1920?1080, Ultra HD 4K с разрешением 3840?2160, Full 4K с разрешением 4096?2160, 5K с разрешением 5120х2880, 8К с разрешением 7680х4320, 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2 , VVR, QMS, ALLM, QFT, HDR , eARC.



Теги товара: кабели hdmi

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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (штекер) - HDMI (штекер)
Длина кабеля, м
2
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала. Full HD с разрешением 1920?1080, Ultra HD 4K с разрешением 3840?2160, Full 4K с разрешением 4096?2160, 5K с разрешением 5120х2880, 8К с разрешением 7680х4320, 10К с разрешением 10?328?7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2 , VVR, QMS, ALLM, QFT, HDR , eARC.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Telecom HDMI - HDMI 2.1 2м VTCG300-2M - по цене 970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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