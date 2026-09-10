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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48

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Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 4
Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466905
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Порты
48х 10/100/1000 Мб/c RJ45
Габаритные размеры, мм
443х400х44
Разъёмы/Порты
2 х 1/10 Gbps SFP+, 2 х 1 Gbps SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х12
Вес, кг.
7

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48

UniFi Switch PRO 48 – мощный управляемый коммутатор Layer 3 обновленного поколения свитчей UniFi с 4 портами 10 Гбит/с SFP+ для подключения к волоконно-оптическим магистральным каналам и 48 гигабитными портами RJ45. USW-Pro-48 превосходно подходит для использования в больших сетях крупных предприятий, офисных, торговых и административных центров, медицинских организаций, университетов. На лицевой панели UniFi Switch PRO 48 находится цветной дисплей 1,3, который помогает сетевому администратору наглядно определить какое устройство подключено к каждому из портов коммутатора в интерфейсе дополнительной реальности и отображает основную информацию о работе свитча.



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Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-PRO-48




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Порты
48х 10/100/1000 Мб/c RJ45
Габаритные размеры, мм
443х400х44
Разъёмы/Порты
2 х 1/10 Gbps SFP+, 2 х 1 Gbps SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Страна производитель
Китай
Описание
UniFi Switch PRO 48 – мощный управляемый коммутатор Layer 3 обновленного поколения свитчей UniFi с 4 портами 10 Гбит/с SFP+ для подключения к волоконно-оптическим магистральным каналам и 48 гигабитными портами RJ45. USW-Pro-48 превосходно подходит для использования в больших сетях крупных предприятий, офисных, торговых и административных центров, медицинских организаций, университетов. На лицевой панели UniFi Switch PRO 48 находится цветной дисплей 1,3, который помогает сетевому администратору наглядно определить какое устройство подключено к каждому из портов коммутатора в интерфейсе дополнительной реальности и отображает основную информацию о работе свитча.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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