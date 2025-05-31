Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бритва электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 466293
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бритва электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х7
Вес, г.
470
Описание товара Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades
Бритва электрическая Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades со встроенным триммером удобный прибор 2 в 1. Оснащена 4D-системой повторения контуров лица и уникальной плавающей конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES с супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения. Высокоточные двойные лезвия PRO 5 BLADES обеспечивают чистое и быстрое бритье, а встроенный триммер упростит процесс придания формы бороде и усам в домашних условиях.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бритва электрическая Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades со встроенным триммером удобный прибор 2 в 1. Оснащена 4D-системой повторения контуров лица и уникальной плавающей конструкцией бритвенной насадки PRO 5 BLADES с супермягкими кольцами для гладкого скольжения без раздражения. Высокоточные двойные лезвия PRO 5 BLADES обеспечивают чистое и быстрое бритье, а встроенный триммер упростит процесс придания формы бороде и усам в домашних условиях.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, сеточные, аккумуляторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги довольно таки хороша машинка
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление хороший товар бреет хорошо лучше предыдущего моего polaris
Достоинства:
Комментарий:
побрился от затылка до подбородка на 5
Достоинства:
Комментарий:
красивый дизайн, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бритва. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После бритвы Агидель, которой орехи можно колоть и бриться хорошо эта как игрушка! Минусы: противопыльная крышка не фиксируется. Первое бритье отличное, но раздражение на шее. Насколько хватит. Общая оценка 4.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился машинка работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличеая бритва. Удобна в использовании. Хорошо бреет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная электробритва, сочетание цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок,остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее бритва, с задачей своей справляется хорошо
Достоинства:
Комментарий:
супер , бреет отлично лучше других более именитых брендов. купил вторую первая сломалась заела кнопка включения , пока аккумулятор не сел не включилась , взял такую же по тому что бреет и тихая . да запчасти запасные не помешают на будущее
Достоинства:
Комментарий:
все работает, волосы не рвет
Достоинства:
Комментарий:
Покупал данный девайс в подарок брату, он просто просил электрическую бритву. Когда достал коробку из пакета, я увидел его лицо в этот момент и поймал его взгляд. Поставил пять звезд чисто из-за этого. Потом, когда узнаю детали дополню отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва, автономной работы хватает на долго. В руке лежит удобно, контейнер для волосков довольно вместительный. Бреет хорошо, раздражения не вызывает. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
машинка рабочая удобная в руке ,но по качеству бритья однодневную щетину сбривает долго
Достоинства:
Комментарий:
Пришло весь комплект,с задачей справляется Советую
Достоинства:
Комментарий:
Добротная , красивая. Бритьё пробовал с пеной, для первой моей бритвы очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
бритва огонь, уже испытал, бреет чисто, покупкой очень доволен, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Муж пользуется уже где-то 2 месяца . Всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
фирма, лучше чем Жилетом царапать
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает, дедушка доволен спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
отлично бреет не выдеоэрает волосы.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, проверил работает
Достоинства:
Комментарий:
отличная бритва, пока работает. раздражения нет на коже.
Достоинства:
Комментарий:
Если надо сбрить парудневную щетину, норм. Но брить более длинную(у меня проблемы вызывает уже трёхдневная щетина, рвет волосы безбожно), то не очень, даже с гелем для бритья. В целом мне она подходит, для того и брал, чтоб избавляться от щетины максимум двухдневной!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, мужу понравилась, сбила чисто даже многодневную щетину.
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу в подарок на ДР. Визуально всё норм.
Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электрическая бритва Polaris PMR 0305R Wet&Dry PRO 5 blades
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги довольно таки хороша машинка
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление хороший товар бреет хорошо лучше предыдущего моего polaris
Достоинства:
Комментарий:
побрился от затылка до подбородка на 5
Достоинства:
Комментарий:
красивый дизайн, ничего лишнего
Достоинства:
Комментарий:
Отличная бритва. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
После бритвы Агидель, которой орехи можно колоть и бриться хорошо эта как игрушка! Минусы: противопыльная крышка не фиксируется. Первое бритье отличное, но раздражение на шее. Насколько хватит. Общая оценка 4.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился машинка работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Отличеая бритва. Удобна в использовании. Хорошо бреет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная электробритва, сочетание цены и качества
Достоинства:
Комментарий:
брал на подарок,остались довольны
Достоинства:
Комментарий:
За эти деньги, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее бритва, с задачей своей справляется хорошо
Достоинства:
Комментарий:
супер , бреет отлично лучше других более именитых брендов. купил вторую первая сломалась заела кнопка включения , пока аккумулятор не сел не включилась , взял такую же по тому что бреет и тихая . да запчасти запасные не помешают на будущее
Достоинства:
Комментарий:
все работает, волосы не рвет
Достоинства:
Комментарий:
Покупал данный девайс в подарок брату, он просто просил электрическую бритву. Когда достал коробку из пакета, я увидел его лицо в этот момент и поймал его взгляд. Поставил пять звезд чисто из-за этого. Потом, когда узнаю детали дополню отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая бритва, автономной работы хватает на долго. В руке лежит удобно, контейнер для волосков довольно вместительный. Бреет хорошо, раздражения не вызывает. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
машинка рабочая удобная в руке ,но по качеству бритья однодневную щетину сбривает долго
Достоинства:
Комментарий:
Пришло весь комплект,с задачей справляется Советую
Достоинства:
Комментарий:
Добротная , красивая. Бритьё пробовал с пеной, для первой моей бритвы очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
бритва огонь, уже испытал, бреет чисто, покупкой очень доволен, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Муж пользуется уже где-то 2 месяца . Всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
фирма, лучше чем Жилетом царапать
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо работает, дедушка доволен спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
отлично бреет не выдеоэрает волосы.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, проверил работает
Достоинства:
Комментарий:
отличная бритва, пока работает. раздражения нет на коже.
Достоинства:
Комментарий:
Если надо сбрить парудневную щетину, норм. Но брить более длинную(у меня проблемы вызывает уже трёхдневная щетина, рвет волосы безбожно), то не очень, даже с гелем для бритья. В целом мне она подходит, для того и брал, чтоб избавляться от щетины максимум двухдневной!
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, мужу понравилась, сбила чисто даже многодневную щетину.
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу в подарок на ДР. Визуально всё норм.