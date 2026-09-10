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Пазл "Космос" (24 детали) 51461 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пазл "Космос" (24 детали) 51461

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Пазл &quot;Космос&quot; (24 детали) 51461 - фото 1
Пазл &quot;Космос&quot; (24 детали) 51461 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазл
  • Пазл &quot;Космос&quot; (24 детали) 51461 - фото 1
  • Пазл &quot;Космос&quot; (24 детали) 51461 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
680 руб.  1 241 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465042
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
24 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х1
Вес, г.
458

Описание товара Пазл "Космос" (24 детали) 51461

Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.

Отзывы о товаре Пазл "Космос" (24 детали) 51461




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Пазл
Комплектация
24 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пазл "Космос" (24 детали) 51461 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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