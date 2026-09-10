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Логический домик (в сеточке) 6196 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Логический домик (в сеточке) 6196

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Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 1
Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 2
Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 3
Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
  • Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 1
  • Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 2
  • Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 3
  • Логический домик (в сеточке) 6196 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
850 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464115
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Сортер
Комплектация
домик, детали сортера, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Беларусь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х19
Вес, г.
625

Описание товара Логический домик (в сеточке) 6196

Логический домик (в сеточке) 6196

Отзывы о товаре Логический домик (в сеточке) 6196




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Сортер
Комплектация
домик, детали сортера, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Беларусь
Страна производитель
Китай
Описание
Логический домик (в сеточке) 6196
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Логический домик (в сеточке) 6196 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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