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Барабан Brother DR-12 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан Brother DR-12

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Барабан Brother DR-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463915
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Характеристики

Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
35х21х12
Вес, г.
650

Описание товара Барабан Brother DR-12

Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.

Отзывы о товаре Барабан Brother DR-12




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Характеристики
Бренд
Brother Records
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Описание
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в городе Нагойя (Япония), является многонациональной компанией с офисами и производственными объектами по всему миру. Являясь членом Группы Компаний Brother, ООО Бразер является поставщиком технологических решений, помогая компаниям повышать свою производительность, благодаря оптимизации документооборота, широким возможностям оцифровки документов и мобильным решениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Brother DR-12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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