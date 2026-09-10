Кулер для воды HotFrost V118F
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Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Нагрев
Да
Тип охлаждения
без охлаждения
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462585
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
420
Нагрев
Да
Тип охлаждения
без охлаждения
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.33х0.3
Вес, кг.
5.75
Описание товара Кулер для воды HotFrost V118F
Кулер HotFrost V118F используется для нагрева и раздачи бутилированной воды. Функция охлаждения - отсутствует. Из краника холодной воды подаётся вода комнатной температуры. Размещение бутыли - сверху на кулере Хранилище для одноразовых стаканчиков: есть Тип краника: механический Количество краников: 2 Управление набором воды: нажим рукой рычажка краника Съемный лоток для сбора капель: есть
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Бренд
Тип товара
Кулер для воды
Мощность нагрева, Вт
420
Нагрев
Да
Тип охлаждения
без охлаждения
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Кулер HotFrost V118F используется для нагрева и раздачи бутилированной воды. Функция охлаждения - отсутствует. Из краника холодной воды подаётся вода комнатной температуры. Размещение бутыли - сверху на кулере Хранилище для одноразовых стаканчиков: есть Тип краника: механический Количество краников: 2 Управление набором воды: нажим рукой рычажка краника Съемный лоток для сбора капель: есть
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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